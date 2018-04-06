Трамп выкинул листок с речью во время выступления в США

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Вашингтон, 6 апреля. Президент США Дональд Трамп выбросил бумагу с подготовленной речью во время выступления на заседании круглого стола в Западной Виргинии.

Как сообщается на YouTube-канале Live on-air News, заседание было посвящено налоговой политике. Трамп отметил, что на листке должны были быть его замечания. Он уточнил, что это «заняло бы около двух минут, но к черту ее». Затем он подбросил листок бумаги в воздух. Американский лидер объяснил свой поступок.

«Это было бы немного скучно», — заметил он и продолжил свое выступление.

Напомним, ранее Трамп привлек внимание социальных сетей, которые высмеяли американского президента за то, как он «неуклюже» пил воду во время выступления в Белом доме.

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