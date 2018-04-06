Джабаров объяснил, зачем Лондон придумывает версии по «делу Скрипаля»

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Москва, 6 апреля. Генерал ФСБ, первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Лондон придумывает все новые версии по делу отравленного в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля», чтобы заболтать союзников. По словам сенатора, Россия уничтожила все химическое оружие под контролем ОЗХО.

«Может быть, скажут, что лаборатория находилась в одном из регионов РФ, и это была маленькая школьная лаборатория, — отметил Джабаров. — Это все бред».

Ранее в британских СМИ появилась информация о том, что газ «Новичок» якобы производила лаборатория в Саратовской области.

Джабаров также отметил, что Лондон не допускает до участия в расследовании Россию, а также представителей других стран, потому как у Великобритании как не было доказательств причастности России к инциденту в Солсбери, так и нет.

Он заключил, что в «деле Скрипаля» использования химического оружия не было, в обратном случае пострадавшие бы уже погибли.

Напомним, ранее председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предположил, что отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии могло быть инсценировано.

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