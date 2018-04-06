В Крыму призвали к жестким действиям по освобождению «Норда»

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Симферополь, 6 апреля. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе призвал перейти к жестким и решительным действиям по освобождению арестованного украинскими пограничниками судна «Норд».

«Мне кажется, что реакция нашего государства должна быть к этому времени, когда так долго все затянулось, более жесткой», — заявил он в комментарии агентству РИА Новости.

Иоффе напомнил, что сейчас в плену остаются люди, которые проголосовали за российский статус Крыма. Люди, у которых есть российские паспорта, и которых заставляют от них отказаться.

В данном случае нет смысла «играть в дипломатические игры», уверен чиновник. Он также выразил надежду, что вся мощь российского государства будет применена для освобождения этих людей.

Напомним, что российское рыболовецкое судно «Норд» было арестовано украинскими пограничниками 25 марта.

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