Постпред США при ООН заявила, что Москва и Вашингтон никогда не будут друзьями

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Вашингтон, 6 апреля. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Москва и Вашингтон никогда не будут друзьями.

«У нас в стране имели место политические споры о том, является ли Россия нашим другом или нет. На самом деле, это неверный вопрос, поскольку Россия никогда не будет нашим другом», — сказала она на выступлении в Университете Дьюка в Северной Каролине.

В то же время Хейли не исключила возможности выгодного сотрудничества двух государств. Как она подчеркнула, ее слова не означают того, что США не хотят работать с Россией. При этом, по мнении. Хейли, такое сотрудничество должно быть, прежде всего, выгодно американской стороне, уточняет газета «Известия».

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США намерены придерживаться «жесткой политики» в отношении России.

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