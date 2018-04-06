Экс-переводчик Каддафи рассказал о финансировании кампании Саркози во Франции

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Париж, 6 апреля. Экс- переводчик Муаммара Каддафи Мифтах Миссури рассказал подробности финансирования ливийским лидером избирательной кампании экс-президента Франции Николя Саркози.

Как пишет RT, Саркози рассказал Каддафи о намерении баллотироваться в президенты в ходе визита в Ливию. При этом ливийский лидер, по словам экс-переводчика, пообещал ему оказать «всяческую поддержку и помощь». Бывший переводчик также уточнил, что представители предвыборного штаба Саркози встречались с ливийскими чиновниками.

По его словам, в ходе переговоров они составили документ, согласно которому руководство Ливии должно было выделить 50 миллионов евро в качестве поддержки избирательной кампании Саркози. Однако в ходе беседы сумма была уменьшена до 20 миллионов евро.

Напомним, Саркози обвиняют в получении незаконного финансирования его избирательной кампании 2007 года. По данным следствия, он получил финансовую поддержку от Каддафи.

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