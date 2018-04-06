Макгрегор сдался полиции после нападения на автобус с участниками UFC
Москва, 6 апреля. Ирландский боец смешанного стиля (ММА), выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), Конор Макгрегор сдался полиции после того, как напал на автобус с участниками турнира UFC 223, сообщает портал TMZ.
Напомним, что инцидент произошел в Бруклине. В сопровождении друзей боец напал на автобус, в котором находились бойцы, следующие на турнир UFC 223. В салоне автобуса также находился россиянин Хабиб Нурмагомедов, претендующий на титул в легком весе.
Ранее сообщалось, что в Сети появилась видеозапись из автобуса с бойцами UFC, на который напал Макгрегор.
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дэна Уайтназвал инцидент с нападением бывшего чемпиона Конора Макгрегора на автобус с бойцами худшим событием в истории UFC.