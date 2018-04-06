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Гендиректора компании-собственника «Зимней вишни» в Кемерово оставили под арестом
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    Гендиректора компании-собственника «Зимней вишни» в Кемерово оставили под арестом

    8:51  6 Апреля 2018
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    Гендиректора компании-собственника «Зимней вишни» в Кемерово оставили под арестом

    Кемерово, 6 апреля. Кемеровский областной суд оставил в силе решение Заводского районного суда Кемерово о заключении под стражу на два месяца генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (владелец торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня») Юлии Богдановой.

    Об этом стало известно по итогам суда. Как отметила судья Яна Прошина, судья рассмотрел апелляцию адвокатов по изменению меры пресечения и постановил оставить решение суда без изменения. Богданова не присутствовала на заседании, но с ней была обеспечена видеосвязь.

    Ранее она просила суд изменить ей меру пресечения на домашний арест. Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта. Жертвами возгорания стали 64 человека, 79 граждан пострадали.  

    Гендиректора компании-собственника «Зимней вишни» в Кемерово оставили под арестом

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    Автор: Анна Иванова
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    #пожар #кемерово
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