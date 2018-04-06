Пожарную сигнализацию в России обяжут проверять раз в квартал

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Москва, 6 апреля. В России впервые утвержден стандарт по тестированию систем оповещения и тушения. Как пишет газета «Известия», организации в РФ обяжут ежеквартально тестировать пожарную сигнализацию и дважды в год проверять работоспособность автоматических систем тушения и противодымной защиты.

Такие меры вводит ГОСТ, который вступит в силу 1 мая. Отмечается, что требования станут обязательными для исполнения. Как считают эксперты, трагедия в Кемерово показала, то есть необходимость в стандарте поведения персонала в случае чрезвычайных ситуаций.

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека, 79 человек пострадали.

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