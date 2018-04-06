Российских волонтеров будут привлекать к работам по сохранению культурного наследия

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Москва, 6 апреля. В Госдуме России обсуждают возможность привлечения добровольцев к неквалифицированным работам по сохранению объектов культурного наследия.

Как пишет газета «Известия», волонтеров планируют привлекать к проведению неквалифицированных работ по сохранению объектов культурного наследия. Это работы с воинскими захоронениями, храмами, в усадьбах и других памятниках, которые включены в государственный реестр.

Законопроект внесен в российский парламент депутатами «Единой России». Как считают инициаторы, поправки позволят ухаживать за объектами тем, кто готов помогать, но не имеет на это лицензии. По словам экспертов, в России каждый третий памятник находится в неудовлетворительном состоянии, каждый двенадцатый — в аварийном.

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