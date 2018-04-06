«Удар ниже пояса»: украинская чиновница возмутилась пасхальными украшениями с матрешками

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Киев, 6 апреля. Пасхальные украшения для яиц с матрешками стали «ударом ниже пояса» для вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе.

Праздничную продукцию чиновница обнаружила на полках одного из магазина, куда, как рассказала Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Facebook, она зашла после работы, чтобы подготовиться к Пасхе. Климпуш-Цинцадзе настолько возмутилась обнаруженным товаром, что назвала предложение производителей «ударом ниже пояса». Однако признала, что «ситуацию не исправить», связав креативную идею к празднику с якобы имеющей место «болезнью в головах».

«Смотрю на товары к Пасхе для окрашивания яиц – и получаю моральный удар ниже пояса. Почему? Потому что наши творческие производители предлагают украшать пасхальные яйца… Матрешками», — написала Климпуш-Цинцадзе.

Ранее, как сообщал RT, украинские националисты заявили, что будут бороться со словом «кулич» в преддверии Пасхи.

Напомним, кризис в отношениях между Россией и Украиной наблюдается с 2014 года. Киев проводит политику так называемой «декоммунизации», пытаясь разорвать исторические связи русского и украинского народов, а также стремится ограничить использование русского языка в стране. В частности, в этих целях осенью прошлого года был подписан новый закон об образовании, запрещающий преподавание в школах на всех языках, кроме украинского.

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