Новые винтовки морпехов США признали клонами советских РПК

Вашингтон, 6 апреля. Новейшие винтовки M27 морских пехотинцев Соединенных Штатов Америки сильно похожи на советские РПК (ручной пулемет Калашникова) полувековой давности.

Как пишет We Are The Mighty, разработчики М27 снабдили пулемет 30 патронами. Это делает его похожим на винтовки M4 и M16, используемые американскими военными, полицией и спецслужбами. Отмечается, что советские РПК обладали той же особенностью в течение более 50 лет с ручным пулеметом Калашникова.

Напомним, СССР начал заменять РПД (ручной пулемет Дегтярева) еще в 1964 году. Потом автомат получил пластиковый обвес вместо деревянного и ночной прицел. Винтовки М27 разработали немецкие конструкторы Heckler & Koch.

