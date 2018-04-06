С начала года Украина импортировала больше всего угля из России

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Киев, 6 апреля. Государственная фискальная служба Украины сообщила, что с начала 2018 года страна импортировала больше всего угля из России.

Как пишу украинские СМИ, из России с начала 2018 года поступил уголь на 472,397 миллиона долларов (доля в импорте 62,12%), из Соединенных Штатов Америки — на 219,929 миллиона (28,92%), из Канады — на 48,365 миллиона (6,36%), из других стран — на 19,777 миллиона (2,6%).

Отмечается, что Киев увеличил импорт угля за прошедшие три месяца по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

За первый квартал 2018 года в страну был импортирован уголь на сумму 760,468 миллиона долларов, что на 33,5% больше, чем в тот же период 2017 года (569,631 миллиона долларов).

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