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Свечи, опаленные непосредственно Благодатным огнем, получат 10 счастливчиков
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    Свечи, опаленные непосредственно Благодатным огнем, получат 10 счастливчиков

    12:00  6 Апреля 2018  /обновлено: 12:03  06 Апреля 2018
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    Свечи, опаленные непосредственно Благодатным огнем, получат 10 счастливчиков

    Москва, 6 апреля. Специальный борт с делегацией Фонда Андрея Первозванного, который отправился в рейс за Благодатным огнем, приземлился в Тель-Авиве.

    Каждый год в Великую Субботу в Храме Воскресения Христова на Святой земле совершается чудо — подтверждение, что Человеческое Завтра будет. Именно так трактует Новый Завет удивительное явление схождения Благодатного огня. 

    Как стало известно от источника ФАН в Фонде Андрея Первозванного, делегация привезет из Иерусалима 10 свечей (специальные пучки, в каждом по 33 свечи) и подарит их подписчикам фонда в социальных сетях. Счастливых обладателей определят методом случайной выборки.

    «Чтобы как можно больше людей смогли приобщиться к этому уникальному событию», — пояснил источник.

    Напомним, сегодня в 7:00 из аэропорта Внуково в Иерусалим отправился спец-рейс с делегацией Фонда  Андрея Первозванного (ФАП). Уже через сутки, 7 апреля, Благодатный огонь будет доставлен со Святой Земли в Москву к Пасхальному Патриаршему Богослужению в Храм Христа Спасителя.

     

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    Автор: Екатерина Рожаева
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    #иерусалим #благодатный огонь #пасха 2018
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