Свечи, опаленные непосредственно Благодатным огнем, получат 10 счастливчиков

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Москва, 6 апреля. Специальный борт с делегацией Фонда Андрея Первозванного, который отправился в рейс за Благодатным огнем, приземлился в Тель-Авиве.

Каждый год в Великую Субботу в Храме Воскресения Христова на Святой земле совершается чудо — подтверждение, что Человеческое Завтра будет. Именно так трактует Новый Завет удивительное явление схождения Благодатного огня.

Как стало известно от источника ФАН в Фонде Андрея Первозванного, делегация привезет из Иерусалима 10 свечей (специальные пучки, в каждом по 33 свечи) и подарит их подписчикам фонда в социальных сетях. Счастливых обладателей определят методом случайной выборки.

«Чтобы как можно больше людей смогли приобщиться к этому уникальному событию», — пояснил источник.

Напомним, сегодня в 7:00 из аэропорта Внуково в Иерусалим отправился спец-рейс с делегацией Фонда Андрея Первозванного (ФАП). Уже через сутки, 7 апреля, Благодатный огонь будет доставлен со Святой Земли в Москву к Пасхальному Патриаршему Богослужению в Храм Христа Спасителя.

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