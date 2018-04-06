Долги украинцев за коммунальные услуги достигли 1,5 млрд долларов

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Киев, 6 апреля. Суммарная задолженность граждан Украины за коммунальные услуги к концу февраля 2018 года составила 1,5 миллиарда долларов, или почти 41 миллиард гривен.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины. Согласно данным, наибольший долг у населения страны скопился за газ. Это 600 миллионов долларов. За отопление и горячую воду украинцы задолжали 550 миллионов долларов. При этом за электроэнергию не заплатили 145 миллионов долларов. Примерно столько же украинцы должны за содержание домов.

Ранее сообщалось, что украинский город Славутич отключили от газоснабжения из-за долгов. По данным предприятия, из-за задолженности теплоснабжающего предприятия компания «Нафтогаз Украины» не выделила для жителей города Славутич необходимые лимиты природного газа на январь 2018 года.

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