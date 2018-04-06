Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Общество
Кемеровский суд оставил под арестом главу компании-разработчика системы безопасности «Зимней вишни»
Политика
Постпред США при ООН заявила, что Москва и Вашингтон никогда не будут друзьями
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Кемеровский суд оставил под арестом главу компании-разработчика системы безопасности «Зимней вишни»

    8:43  6 Апреля 2018
    32

    Кемеровский суд оставил под арестом главу компании-разработчика системы безопасности «Зимней вишни»

    Москва, 6 апреля. Кемеровский суд отклонил апелляционную жалобу и оставил под арестом главу компании «Системный интегратор», занимавшейся разработкой системы безопасности в торговом центре «Зимняя вишня», Игоря Полозиненко.

    «Суд апелляционной инстанции постановил постановление Заводского районного суда Кемерово в отношении Полозиненко Игоря Владимировича оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — приводит слова судьи РИА Новости.

    Напомним, в пятницу областной суд в Кемерово рассматривает жалобы на арест фигурантов дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

    Как уточняла газета «Известия», всего Следственный комитет РФ возбудил три дела, основное уголовное дело возбуждено по трем статьям УК РФ — о причинении смерти по неосторожности, о нарушении норм пожарной безопасности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По нему проходят шесть человек. В СК РФ отмечали, что круг фигурантов будет расширяться.

    Пожар в кемеровской «Зимней вишне» произошел 25 марта и унес жизни 64 человек. В огне погибли более 40 детей, еще 79 человек пострадали.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #суд #пожар #кемерово #зимняя вишня
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Путин вручит премии в области литературы и искусства детям и юношам

      1:59 6 Апреля 2018 262
      Читать
      1:54
      Сегодня

      Лавров на встрече глав МИД СНГ в Минске обсудит сотрудничество в правоохранительной сфере
      1:35
      Сегодня

      Фракция «Единая Россия» обсудит с Медведевым реализацию послания Путина
      23:11
      Вчера

      Небензя заявил, что списка вопросов Лондона к России «не было и нет»

      23:09
      Вчера

      Никакой угрозы для России Скрипаль не мог представлять — Небензя

      21:59
      Вчера

      Сирия: российские военные помогли доставить 130 тонн гуманитарной помощи в Даръа

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018 2285

      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      16:20 3 Апреля 2018
      28481

      Форсайт «Россия»: В Петербурге открылся четвертый международный экономический конгресс. ФАН-ТВ

      10:12 3 Апреля 2018
      3158

      На четыре с плюсом: Сборная России по лыжным гонкам подвела итоги олимпийского сезона. ФАН-ТВ

      19:53 2 Апреля 2018
      3552

      Пушкин против Драгунского: В столице прошел городской конкурс юных чтецов «Живая классика». ФАН-ТВ

      9:59 2 Апреля 2018
      2687
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Благодатный огонь к Пасхе из Иерусалима смогут получить сотни тысяч россиян

      Благодатный огонь к Пасхе из Иерусалима смогут получить сотни тысяч россиян

      7:50   6 Апреля 2018
      252
      Пушков предположил, что отравление Скрипалей могло быть инсценировкой

      Пушков предположил, что отравление Скрипалей могло быть инсценировкой

      3:41   6 Апреля 2018
      2384
      «Это просто позор»: Небензя прокомментировал слайд-шоу Британии по «делу Скрипаля»

      «Это просто позор»: Небензя прокомментировал слайд-шоу Британии по «делу Скрипаля»

      0:42   6 Апреля 2018
      3500
      Небензя обвинил Лондон в «пропагандистской войне без правил» против РФ

      Небензя обвинил Лондон в «пропагандистской войне без правил» против РФ

      23:40   5 Апреля 2018
      818