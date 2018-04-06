Кемеровский суд оставил под арестом главу компании-разработчика системы безопасности «Зимней вишни»

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Москва, 6 апреля. Кемеровский суд отклонил апелляционную жалобу и оставил под арестом главу компании «Системный интегратор», занимавшейся разработкой системы безопасности в торговом центре «Зимняя вишня», Игоря Полозиненко.

«Суд апелляционной инстанции постановил постановление Заводского районного суда Кемерово в отношении Полозиненко Игоря Владимировича оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — приводит слова судьи РИА Новости.

Напомним, в пятницу областной суд в Кемерово рассматривает жалобы на арест фигурантов дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Как уточняла газета «Известия», всего Следственный комитет РФ возбудил три дела, основное уголовное дело возбуждено по трем статьям УК РФ — о причинении смерти по неосторожности, о нарушении норм пожарной безопасности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По нему проходят шесть человек. В СК РФ отмечали, что круг фигурантов будет расширяться.

Пожар в кемеровской «Зимней вишне» произошел 25 марта и унес жизни 64 человек. В огне погибли более 40 детей, еще 79 человек пострадали.

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