Сирия: правительственные войска нашли тело убитого боевиками бойца САА в Восточной Гуте
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Дамаск, 6 апреля. Военные Сирийской Арабской Армии продолжают зачистку Восточной Гуты. В Сети было опубликовано видео, как правительственные силы достают тело пленника (солдата САА), сброшенного ранее в глубокую яму боевиками.
Как пишет Muraselon, сирийская арабская армия продолжает очищать освобожденные районы Восточной Гуты, обследуя несколько километры туннелей, вырытых боевиками в районах Ловар и Замалка.
Ранее сообщалось, что жители Восточной Гуты возвращаются к нормальной жизни. Отмечается, что ремонтные мастерские восстанавливают инфраструктуру, налаживается поставка товаров и материалов, а также работа сферы услуг.
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