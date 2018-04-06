6 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Россия получила ноту Британии о состоянии дочери Скрипаля

Депутат Поклонская назвала захват Украиной траулера «Норд» морским терроризмом
Задержание украинскими пограничниками крымского траулера «Норд» может быть квалифицировано как акт морского терроризма, заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская.
«Мало того, что развалили страну, так они решили превратить ее в государство, занимающееся морским терроризмом. Ведь преступные действия «властей» Украины по захвату корабля и захвату людей в заложники квалифицируются исключительно как преступления террористической направленности», — отметила депутат.
Посольство РФ получило ноту МИД Великобритании о состоянии дочери Скрипаля
Пресс-секретарь посольства России в Лондоне сообщил, что дипмиссия получила срочную ноту МИД Великобритании с информацией о состоянии здоровья Юлии Скрипаль. После того, как Юлия пришла в сознание, ей было передано предложение посольства об организации консульского доступа. Согласно документу, теперь девушка способна принять решение о том, готова ли она воспользоваться этим предложением, и если да, то когда. Российские дипломаты выразили надежду в том, что британская сторона не будет затягивать данный вопрос и предоставит посольству ответ в кратчайшие сроки.
Российские военные помогли доставить 130 тонн гуманитарной помощи ООН в Даръа
Российские военнослужащие помогли доставить 130 тонн гуманитарной помощи ООН в поселение Телль-Гехаб провинции Даръа Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко. Он уточнил, что основу гуманитарной помощи составили продукты питания, медикаменты и хозяйственные принадлежности. Также накануне российские военнослужащие переправили восемь тонн гуманитарных грузов наиболее нуждающимся жителям Сирии. Помощь получили более 2500 сирийцев.
Украина из-за русофобии осталась без чемпионата Европы по борьбе
Международная федерация борьбы лишила Украину права проведения чемпионата Европы из-за позиции по российским спортсменам. Отмечается, что Киев не предоставил гарантий свободного участия спортсменов из России в соревнованиях. Поэтому было решено перенести континентальное первенство в Македонию.
«Запланированный к проведению в Киеве 21 — 29 апреля текущего года чемпионат Европы по спортивной борьбе среди кадетов, решением Международной федерации борьбы «Объединенный мир борьбы» по согласованию с МОК, перенесен в г. Скопье. Турнир состоится ориентировочно 14 — 20 мая 2018 года», — отмечается на сайте Ассоциации спортивной борьбы Украины.