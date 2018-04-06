6 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Россия получила ноту Британии о состоянии дочери Скрипаля

«Мало того, что развалили страну, так они решили превратить ее в государство, занимающееся морским терроризмом. Ведь преступные действия «властей» Украины по захвату корабля и захвату людей в заложники квалифицируются исключительно как преступления террористической направленности», — отметила депутат.

Посольство РФ получило ноту МИД Великобритании о состоянии дочери Скрипаля

Пресс-секретарь посольства России в Лондоне сообщил, что дипмиссия получила срочную ноту МИД Великобритании с информацией о состоянии здоровья Юлии Скрипаль. После того, как Юлия пришла в сознание, ей было передано предложение посольства об организации консульского доступа. Согласно документу, теперь девушка способна принять решение о том, готова ли она воспользоваться этим предложением, и если да, то когда. Российские дипломаты выразили надежду в том, что британская сторона не будет затягивать данный вопрос и предоставит посольству ответ в кратчайшие сроки.