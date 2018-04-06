Украинские силовики два раз за сутки обстреляли ЛНР

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Луганск, 6 апреля. Украинские силовики два раза за сутки обстреляли территорию ЛНР. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Отмечается, что ВСУ два раза нарушили режим прекращения огня. Они применили минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы различных типов, а также стрелковое оружие. Под огонь попали районы Долгого и Калиновки. Всего по территории республики было выпущено около 50 снарядов.

По предварительным данным, никто не пострадал. Напомним, очередной режим прекращения огня вступил в силу на линии соприкосновения 30 марта. Инициаторов введения «пасхального перемирия» стал глава ДНР Александр Захарченко.

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