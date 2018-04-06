СМИ в Великобритании назвали место производства «Новичка»

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Лондон, 6 апреля. Представители британской разведки заявили, что вещество «Новичок», которым якобы были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, было произведено на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы под Саратовом.

Как пишет газета The Times, эта версия была озвучена на специальном совещании государств-союзников. Отмечается, что Великобритания этим заявлением хотела убедить мировых лидеров в том, что за отравлением якобы стоит Москва.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли с признаками отравления в британском Солсбери. Лондон без доказательств обвинил в этом России. Великобритания полагает, что отец и дочь были отравлены веществом «Новичок», которое якобы производится российскими специалистами. Ряд стран из-за этого инцидента заявили о высылке российских дипломатов. В Москве заявили, что обвинения Лондона являются провокацией.

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