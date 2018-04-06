Благодатный огонь к Пасхе из Иерусалима смогут получить сотни тысяч россиян

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Сегодня в 7:00 из аэропорта Внуково, вылетел в Иерусалим спец-рейс с делегацией Фонда Андрея Первозванного (ФАП). Уже через сутки, 7 апреля, Благодатный огонь будет доставлен со Святой Земли в Москву к Пасхальному Патриаршему Богослужению в Храм Христа Спасителя.

По традиции, делегацию возглавляет председатель ФАП Владимир Якунин, а также: епископ Красногорский Иринарх, заместитель председателя Государственной думы РФ Ольга Епифанова, депутат Государственной думы РФ Анатолий Аксаков, и.о. губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, российский путешественник Федор Конюхов, ректор Московской Консерватории Александр Соколов.

«Принесение Благодатного огня в пределы Русской Православной Церкви осуществляется в рамках программы Фонда Андрея Первозванного «Просите мира Иерусалиму». Эта ежегодная миротворческая программа осуществляется с 2003 года, — рассказал ФАН Владимир Якунин. — Важная составляющая этой инициативы — молитва о мире на Святой Земле. Она же читается и в храмах Русской Православной Церкви».

7 апреля, в Великую Субботу, российская делегация сможет стать свидетелями божественного чуда — схождения Благодатного огня в иерусалимском Храме Воскресения Христова. Затем святыня будет доставлен в Москву и передана Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

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