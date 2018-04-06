СМИ: Вашингтон объявит о введении санкций в отношении некоторых россиян в пятницу

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Вашингтон, 6 апреля. Вашингтон намерен в пятницу объявить о введении санкций в отношении некоторых руководителей России. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа делает это, реализуя утвержденные Конгрессом карательные меры из-за вмешательства Москвы в американские президентские выборы 2016 года. При этом в Белом доме подчеркнули, что решение об ограничительных мерах было принято месяц назад, еще до начала дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери.

По данным СМИ, данный шаг увеличит дипломатическую напряженность между странами.

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