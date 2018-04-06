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Украина
Вице-премьер Украины назвала пасхальные товары с матрешками «ударом ниже пояса»
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    Вице-премьер Украины назвала пасхальные товары с матрешками «ударом ниже пояса»

    6:51  6 Апреля 2018
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    Вице-премьер Украины назвала пасхальные товары с матрешками «ударом ниже пояса»

    Киев, 6 апреля. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что пасхальные товары, украшенные российскими матрешками, являются «ударом ниже пояса».

    Чиновница рассказала, что увидела в одном из магазинов продукцию для покраски и украшения пасхальных яиц с матрешками.

    «Едешь поздно с работы домой, ближе к началу новых суток, осознаешь, что времени на приготовления для домашнего празднования Пасхи нет, заходишь в магазин, чтобы хоть как-то наверстать упущенные домашние дела, и здесь… цепляешься взглядом за предложения для украшения, покраски яиц, и получаешь моральный удар ниже пояса. Почему? Потому что наши креативные производители предлагают украшать пасхальные яйца матрешками», — написала Климпуш-Цинцадзе на своей странице в социальной сети Facebook.

    Ранее сообщалось, что президенту Украины Петру Порошенко предложили запретить в стране матрешек, пельмени и водку.

    «Предлагаю вслед за блокированием соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники» запретить: матрешек, водку, пельмени, балалайки, а всех медведей депортировать в Сибирь», — говорится в тексте обращения.

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    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #украина #матрешки
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