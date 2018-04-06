СМИ раскрыли судьбу домашних питомцев Скрипалей

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Лондон, 6 апреля. Представители Министерства экологии Великобритании сообщили, что домашние животные, принадлежавшие бывшему офицеру ГРУ Сергею Скрипалю, отравленному в Солсбери, погибли и были кремированы.

Сообщается, что ветеринары смогли попасть в дом Скрипалей только через несколько дней после инцидента. Они обнаружили, что две морские свинки погибли от обезвоживания.

Отмечается также, что специалисты смогли отыскать одного из двух котов Скрипалей. Животное выжило, но очень сильно страдало, в связи с чем было принято решение его усыпить.

Второй кот, по свидетельству племянницы Скрипаля, убежал из дома. Всех трех животных кремировали из опасений, что они могли быть заражены веществом «Новичок».

Напомним, что британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастна Россия. В свою очередь, российские власти категорически отрицают свою причастность к отравлению.

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