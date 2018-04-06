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    СМИ раскрыли судьбу домашних питомцев Скрипалей

    6:44  6 Апреля 2018
    86

    СМИ раскрыли судьбу домашних питомцев Скрипалей

    Лондон, 6 апреля. Представители Министерства экологии Великобритании сообщили, что домашние животные, принадлежавшие бывшему офицеру ГРУ Сергею Скрипалю, отравленному в Солсбери, погибли и были кремированы.

    Сообщается, что ветеринары смогли попасть в дом Скрипалей только через несколько дней после инцидента. Они обнаружили, что две морские свинки погибли от обезвоживания.

    Отмечается также, что специалисты смогли отыскать одного из двух котов Скрипалей. Животное выжило, но очень сильно страдало, в связи с чем было принято решение его усыпить.

    Второй кот, по свидетельству племянницы Скрипаля, убежал из дома. Всех трех животных кремировали из опасений, что они могли быть заражены веществом «Новичок».

    Напомним, что британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастна Россия. В свою очередь, российские власти категорически отрицают свою причастность к отравлению.

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    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #великобритания #сергей скрипаль #домашние животные
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