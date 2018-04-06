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Трамп пригрозил Китаю введением дополнительных пошлин
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    Трамп пригрозил Китаю введением дополнительных пошлин

    6:27  6 Апреля 2018
    79

    Трамп пригрозил Китаю введением дополнительных пошлин

    Вашингтон, 6 апреля. Президент США Дональд Трамп поручил американскому торговому представителю изучить возможность повышения пошлин на китайские товары на сто миллиардов долларов.

    По словам американского главы, данные меры со стороны соединенных Штатов могут быть приняты на фоне «несправедливых ответных действий Китая».

    «Несмотря на эти действия, США по-прежнему готовы к дальнейшим дискуссиям в поддержку нашей приверженности достижению свободной, справедливой и взаимной торговли и защите технологий и интеллектуальной собственности американских компаний и американского народа», — подчеркнул Трамп.

    Напомним, что ранее власти Соединенных Штатов уже приняли решение повысить действующие в отношении товаров из Китая пошлины на пятьдесят миллиардов долларов. Кроме того, ранее Пекин и Вашингтон составили первые списки товаров, которые предлагается обложить 25-процентной пошлиной. 

    Акции американских компаний и индексы Dow Jones и S&P 500 реагировали на такие сообщения падением.

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    Автор: Ирина Новикова
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    #дональд трамп #китай #пошлины
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