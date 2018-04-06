Эксперты сравнили российский Ту-160 и его американского конкурента

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Вашингтон, 6 апреля. Эксперты американского издания National Interest провели сравнительный анализ российского бомбардировщика Ту-160 и его американского «конкурента» B-1B «Лансер».

Сообщается, что военные самолеты имеют очень похожий внешний вид, и выполняют практические одинаковые роли, однако все же они имеют некоторые принципиальные отличия.

Так, специалисты отметили, что российский бомбардировщик крупнее и быстрее американского соперника. Известно, что американский B-1B действует на низкой высоте и едва развивает скорость 1,25 Маха. При этом, он способен взлететь только в том случае, если его вес не превышает около 216 тысяч килограмм.

А вот российскийТу-160 обладает максимальной взлетной массой в 272 тысяч килограмм и при этом развивает скорость более 2.05 Маха.

Эксперты подчеркивают, что американский самолет не может летать над странами с мощной противовоздушной обороной. При этом, он в состоянии получать радиолокационные изображения объектов на земле и использовать высокоточное оружие. Кроме того, после старта военной операции в Ираке и Афганистане «американец» был усовершенствован прицельно-подвесным контейнером Sniper XR.

На вооружении российской боевой машины поставлены крылатые ракеты дальнего действия Х-55, при этом Ту-160 способен переносить 12 таких ракет. При этом, стоит отметить, что во время антитеррористической операции на территории Сирии российские военные задействовали глубокую модификацию Х-555 и едва заметные для радаров Х-101.

Помимо этого, Ту-160 вооружен крылатой ракетой Х-102 с термоядерной боеголовкой.

По словам обозревателя журнала The National Interest Дэйва Маджумдара, Россия выбрала разумный и доступный способ развития стратегической авиации, сделав ставку на модернизацию бомбардировщика Ту-160М2.

Специалист отмечает, что новейшие модификации боевых самолетов будут оснащены усовершенствованными двигателями, которые позволят увеличить максимальную дальность полета на тысячу километров.

Напомним, что по словам заместителя министра обороны РФ Юрия Борисова, на все стратегические бомбардировщики Ту-160 планируется поставить турбореактивные двигатели НК-32 второй серии.

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