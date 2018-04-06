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Весь мир
Сирия: более 1500 гражданских в Хасаке присоединились к САА
Весь мир
Сирия: более 1500 гражданских в Хасаке присоединились к САА
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    Сирия: более 1500 гражданских в Хасаке присоединились к САА

    5:43  6 Апреля 2018
    33

    Сирия: более 1500 гражданских в Хасаке присоединились к САА

    Дамаск, 6 апреля. Более 1 500 гражданских из Хасаки вступили в ряды Сирийской арабской армии.

    Сообщается, что за последние несколько дней множество жителей городов Хасака и Камышлы после согласования с властями присоединились к правительственным войскам.

    Отмечается, что многие из этих людей были либо уклонившимися от уплаты налогов, либо бывшими солдатами, которые ранее покинули ряды вооруженных сил.

    Ранее сообщалось, что глава Министерства обороны России Сергей Шойгу призвал международные гуманитарные организации к более активным действиям по оказанию помощи в Сирии. При этом министр также отметил, что международный Красный Крест делает многое на территории Сирии.

    Также ранее сообщалось, что начальник российского центра по примирению в Сирии Юрий Евтушенко заявил, что российские военные совместно с сирийскими правительственными войсками организовали возвращение мирных жителей в Восточную Гуту.

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    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #саа #хасака
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