Сирия: в Восточной Гуте начала восстанавливаться работа госорганов

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Дамаск, 6 апреля. Руководитель центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко сообщил, что в Восточной Гуте восстанавливается работа государственных органов.

По его словам, мирные жители, возвращающиеся в свои дома, начали получать документы взамен утерянных.

«В освобожденных населенных пунктах начали функционировать государственные органы управления, восстанавливается социальная инфраструктура, открываются больницы, школы, магазины. Организована выдача документов, удостоверяющих личность, взамен утерянных», — сказал Евтушенко.

Он добавил, что в свои дома уже вернулись 50,375 мирных жителей.

Ранее начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрий Евтушенко заявил, что за сутки по гуманитарному коридору в сирийской Восточной Гуте были выведены более 1,1 тыс. боевиков и членов их семей.

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