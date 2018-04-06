Минобороны РФ рассказало о новинках вооружений для показа на параде Победы 9 мая

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Москва, 6 апреля. Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков рассказал, что на параде Победы в этом году Минобороны РФ представит несколько новинок военной техники.

Сообщается, что всего на параде на Красной площади будут представлены более 120 единиц современного вооружения и военной техники.

В том числе, участие в параде примут новейшие боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор», ЗРК «Тор-М2», защищенные автомобили «Тайфун-К» с колесной формулой 4х4, специальная бронированная машина ВПК-233136 «Тигр», бронированный автомобиль «Урал-432009», также бронированный корпусный автомобиль «Патруль».

Ранее стало известно, что министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу принял решение допустить курсантов учебных заведений МЧС к участию в Параде Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщил источник в Минобороны.

Ранее сообщалось, что решением Минобороны из состава участников исключен парадный расчет МЧС.

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