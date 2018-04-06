Сирия: жители Восточной Гуты возвращаются к нормальной жизни

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Дамаск, 6 апреля. Жители одного из небольших городков в сирийской Восточной Гуте постепенно возвращаются к нормальной жизни.

Сообщается, что несмотря на массовые разрушения, нанесенные боевыми действиями, жители Кафр Батна играют важную роль в востановлении города.

Отмечается, что ремонтные мастерские восстанавливают инфраструктуру, налаживается поставка товаров и материалов, а также работа сферы услуг.

Улицы города постепенно очищаются от мусора, а электрики приступили к ремонту поврежденных электрических сетей, говорится в материале агентства SANA.

По словам заместителя губернатора провинции Дамаск Батба Адаса, более 12 000 человек по-прежнему живут в Кафр-Батне.

Ранее агентство Ура.ру сообщало, что несколько террористов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ)1 совершили побег от боевиков так называемых «Сил демократической Сирии», поддерживаемых коалицией США.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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