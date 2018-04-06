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Сирия: власти Иордании попросили САА отложить наступление в Даръа
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    Сирия: власти Иордании попросили САА отложить наступление в Даръа

    4:28  6 Апреля 2018
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    Сирия: власти Иордании попросили САА отложить наступление в Даръа

    Дамаск, 6 апреля. Власти Иордании обратились к сирийским правительственным войскам с просьбой отложить наступление на Даръа в южной части Сирии.

    Сообщается, что главной причиной данного запроса является желание убедить повстанцев примириться с правительством.

    По словам источника, знакомого с ситуацией, сирийская армия согласилась удовлетворить просьбу Иордании и вновь попытается провести переговоры о примирении с оппозиционными формированиями в Даръа, говорится в материале Almasdar news.

    Ранее агентство Ура.ру сообщало, что в начале марта Совет безопасности ООН принял резолюцию о 30-дневном перемирии на всей территории страны. Режим прекращения огня не касается лишь боевых действий, связанных с уничтожением террористических групп. Позже Вашингтон обвинил Россию в несоблюдении резолюции. Российская сторона в ответ заявила, что гражданские лица в том районе гибнут от действий подконтрольных США формирований.

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    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #саа #иордания
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