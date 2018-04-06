Сирия: власти Иордании попросили САА отложить наступление в Даръа

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Дамаск, 6 апреля. Власти Иордании обратились к сирийским правительственным войскам с просьбой отложить наступление на Даръа в южной части Сирии.

Сообщается, что главной причиной данного запроса является желание убедить повстанцев примириться с правительством.

По словам источника, знакомого с ситуацией, сирийская армия согласилась удовлетворить просьбу Иордании и вновь попытается провести переговоры о примирении с оппозиционными формированиями в Даръа, говорится в материале Almasdar news.

Ранее агентство Ура.ру сообщало, что в начале марта Совет безопасности ООН принял резолюцию о 30-дневном перемирии на всей территории страны. Режим прекращения огня не касается лишь боевых действий, связанных с уничтожением террористических групп. Позже Вашингтон обвинил Россию в несоблюдении резолюции. Российская сторона в ответ заявила, что гражданские лица в том районе гибнут от действий подконтрольных США формирований.

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