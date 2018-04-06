Генсек НАТО рассказал, как долго коалиция будет оставаться в Сирии

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Вашингтон, 6 апреля. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что силы международной коалиции во главе с США будут находиться в Сирии столько времени, сколько понадобится для полной победы над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

«Это, конечно, национальное решение США, как долго будут находиться в Сирии их силы, но общий подход в международной коалиции состоит в том, что коалиция будет там столько, сколько необходимо, чтобы убедиться в полном уничтожении «Исламского государства»».

Он также отметил, что в настоящее время в Сирии и Ираке еще остаются «очаги» присутствия боевиков «Исламского государства».

Ранее агентство Ура.ру сообщало, что несколько террористов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ)1 совершили побег от боевиков так называемых «Сил демократической Сирии», поддерживаемых коалицией США.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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