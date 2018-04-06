Пушков предположил, что отравление Скрипалей могло быть инсценировкой

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Москва, 6 апреля. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предположил, что отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии могло быть инсценировано.

Таким образом российский сенатор прокомментировал заявлении отравленной в Великобритании Юлии Скрипаль о состоянии ее отца.

«На фоне выздоровления Юлии Скрипаль, ее фразы «У папы все нормально, он отдыхает», растущих сомнений насчет обвинений Лондона в адрес России, возникает вопрос: А было ли отравление как таковое?», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

На фоне выздоровления Юлии Скрипаль, её фразы "У папы все нормально, он отдыхает", растущих сомнений насчет обвинений Лондона в адрес России, возникает вопрос: А было ли отравление как таковое? В 2003 премьер Т.Блэр лгал всему миру об опасности иракской химической атаки. Рецидив? — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 5, 2018

По словам сенатора, в 2003 премьер-министр Великобритании Тони Блэр лгал всему миру об опасности иракской химической атаки и ситуация со Скрипалями может быть своеобразным рецидивом.

Ранее агентство Ура.ру сообщало, что дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, Юлия, которая вместе с отцом ранее была отравлена в Великобритании, не приняла предложение посольства России о помощи.

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