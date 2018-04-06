Минобороны РФ рассказало о доработке ЗРПК «Панцирь-С1» после применения в Сирии

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Москва, 6 апреля. Командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны России Виктор Гуменный сообщил, что российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» был доработан по итогам применения в Сирии.

«В ее результате комплекс стал способен уничтожать не только самолеты и беспилотники, но и реактивные снаряды, которыми террористы периодически пытались обстреливать авиабазу «Хмеймим», — рассказал генерал.

«Специалисты ОПК уточнили перечень мероприятий технического обслуживания и доработок существующих образцов оружия и техники. В результате их надежность повысилась как минимум на 15 процентов», — подчеркнул он.

Ранее агентство Ура.ру сообщало, что боевики из состава «Сирийской свободной армии» подвергли ракетному обстрелу российскую авиабазу «Хмеймим». Известно, что удары по российской авиабазе нанесены из города Бдама. Атака была отбита при помощи зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».

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