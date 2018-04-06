Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Общество
Минобороны РФ рассказало о доработке ЗРПК «Панцирь-С1» после применения в Сирии
Весь мир
Генсек НАТО рассказал, как долго коалиция будет оставаться в Сирии
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Минобороны РФ рассказало о доработке ЗРПК «Панцирь-С1» после применения в Сирии

    3:22  6 Апреля 2018
    106

    Минобороны РФ рассказало о доработке ЗРПК «Панцирь-С1» после применения в Сирии

    Москва, 6 апреля. Командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны России Виктор Гуменный сообщил, что российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» был доработан по итогам применения в Сирии.

    «В ее результате комплекс стал способен уничтожать не только самолеты и беспилотники, но и реактивные снаряды, которыми террористы периодически пытались обстреливать авиабазу «Хмеймим», — рассказал генерал.

    «Специалисты ОПК уточнили перечень мероприятий технического обслуживания и доработок существующих образцов оружия и техники. В результате их надежность повысилась как минимум на 15 процентов», — подчеркнул он.

    Ранее агентство Ура.ру сообщало, что боевики из состава «Сирийской свободной армии» подвергли ракетному обстрелу российскую авиабазу «Хмеймим». Известно, что удары по российской авиабазе нанесены из города Бдама. Атака была отбита при помощи зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1». 

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #минобороны рф #панцирь-с1
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Путин вручит премии в области литературы и искусства детям и юношам

      1:59 6 Апреля 2018 75
      Читать
      1:54
      Сегодня

      Лавров на встрече глав МИД СНГ в Минске обсудит сотрудничество в правоохранительной сфере
      1:35
      Сегодня

      Фракция «Единая Россия» обсудит с Медведевым реализацию послания Путина
      23:11
      Вчера

      Небензя заявил, что списка вопросов Лондона к России «не было и нет»

      23:09
      Вчера

      Никакой угрозы для России Скрипаль не мог представлять — Небензя

      21:59
      Вчера

      Сирия: российские военные помогли доставить 130 тонн гуманитарной помощи в Даръа

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018 2241

      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      16:20 3 Апреля 2018
      27064

      Форсайт «Россия»: В Петербурге открылся четвертый международный экономический конгресс. ФАН-ТВ

      10:12 3 Апреля 2018
      3105

      На четыре с плюсом: Сборная России по лыжным гонкам подвела итоги олимпийского сезона. ФАН-ТВ

      19:53 2 Апреля 2018
      3480

      Пушкин против Драгунского: В столице прошел городской конкурс юных чтецов «Живая классика». ФАН-ТВ

      9:59 2 Апреля 2018
      2600
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Пушков предположил, что отравление Скрипалей могло быть инсценировкой

      Пушков предположил, что отравление Скрипалей могло быть инсценировкой

      3:41   6 Апреля 2018
      30
      «Это просто позор»: Небензя прокомментировал слайд-шоу Британии по «делу Скрипаля»

      «Это просто позор»: Небензя прокомментировал слайд-шоу Британии по «делу Скрипаля»

      0:42   6 Апреля 2018
      736
      Небензя обвинил Лондон в «пропагандистской войне без правил» против РФ

      Небензя обвинил Лондон в «пропагандистской войне без правил» против РФ

      23:40   5 Апреля 2018
      532
      Финляндия выдала разрешение на строительство «Северного потока — 2»

      Финляндия выдала разрешение на строительство «Северного потока — 2»

      14:51   5 Апреля 2018
      7719