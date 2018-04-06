Лобов снят с турнира UFC-223 после нападения на автобус вместе с Макгрегором

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Нью-Йорк, 6 апреля. Россиянин Артем Лобов снят с турнира смешанных единоборств UFC-223 после нападения на автобус вместе с ирландским бойцом Конором Макгрегором. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Лобов и Макгрегор атаковали автобус, в котором находились участники соревнований. В результате происшествия травму получил американец Майкл Кьеза. Полиция Нью-Йорка санкционировала арест Макгрегора. Впоследствии стало известно, что Артем Лобов не выступит на турнире UFC-223.

«Артем снят с турнира. Его бой не состоится», — сказал глава UFC Дэйна Уайт.

Ранее Газета.ru сообщала о беспорядках в Нью-Йорке, где Конор Макгрегор кидал в автобус элементы ограждения.

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