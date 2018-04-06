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В Сети появилась видеозапись из автобуса с бойцами UFC, на который напал Макгрегор
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    В Сети появилась видеозапись из автобуса с бойцами UFC, на который напал Макгрегор

    2:56  6 Апреля 2018
    128

    В Сети появилась видеозапись из автобуса с бойцами UFC, на который напал Макгрегор

    Москва, 6 апреля. Видеозапись из автобуса, на который совершил нападение ирландский боец Конор Макгегрор, опубликована в социальной сети Instagram на странице mmahistorytoday.

    Напомним, что Макгрегор вместе с друзьями устроил беспорядки на арене «Барклайз-центр» в Нью-Йорке, где проходило собрание бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата, а также атаковал автобус с участниками турнира UFC 223, в котором ехал российский боец Хабиб Нурмагомедов.

    Ранее Газета.ру сообщала, что президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт считает инцидент с нападением бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора на автобус с бойцами худшим событием в истории UFC.

    Также глава UFC заявил, что после случившегося не хочет иметь никаких дел с Макгрегором, добавив, что ордер на арест Макгрегора уже выдан, его ищут.

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    Автор: Ирина Новикова
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    #конор макгрегор #мма
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