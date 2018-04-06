Секс-скандал в брянском интернате: первые итоги громкой истории

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В школе-интернате города Жуковка Брянской области, о сексуальном скандале в котором первым сообщило Федеральное агентство новостей, отстранено руководство, а за детьми установлен «персональный контроль».

Такое решение было принято местными властями после визита в Брянскую уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой. Она отправилась в Жуковскую школу-интернат, чтобы лично убедиться в достоверности фактов, изложенных 22 марта 2018 г. в расследовании ФАН «Скандал в Брянском интернате: детская проституция и романы с учителями».

Обо всем этом рассказала ФАН 16-летняя Диана А. С ее слов, перемены после нашумевшей статьи произошли серьезные. После публикации в ФАН, громких разбирательств, приезда детского омбудсмена и возбуждения уголовного дела по ст. 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и ст. 135 («Развратные действия») УК РФ, директор интерната Леонид Афонченко, грозивший школьнице неприятностями за обнародование тайной жизни интерната, уволен, от должности отстранен также завуч, за каждым воспитанником установлен постоянный контроль.

«Следственный комитет все-таки занялся той воспитательницей, у которой был роман с учеником, — рассказывает Диана. — Я почти неделю ходила на допросы, давала свидетельские показания».

Старшие классы прошли недельный курс реабилитации в санатории.

Кроме того, благодаря рассказу Дианы А. и публикации Федерального агентства новостей, на ремонт школы-интерната выделено 15 млн рублей из областного бюджета.

Как пояснили ФАН источники в администрации Брянской области, выделение 10 миллионов рублей Жуковской школе-интернату им. А.А. Титова было запланировано еще во время принятия областного бюджета на 2018 год. А уже после совещания с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка губернатор области Александр Богомаз принял решение добавить к этим средствам еще 5 млн.

Сама Диана перевелась из интерната в соседний детский дом, где учатся ее друзья и подруги. Руководство интерната, воспитатели и педагоги не препятствовали этому.

В общем, все у нее хорошо, она рада, что справедливость восторжествовала, и единственное, о чем сегодня Диана переживает — тот самый разбитый смартфон.

Напомним, 22 марта Федеральное агентство новостей опубликовало расследование «Скандал в Брянском интернате: детская проституция и романы с учителями». В ней 16-летняя ученица рассказала о закрытой от посторонних глаз жизни заведения, разврате и проституции среди подростков и романе одного из педагогов с несовершеннолетним воспитанником.

Нв второй день после выхода расследования член Совета Федерации Елена Мизулина обратилась к главе Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с просьбой взять расследование этой истории на личный контроль.

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