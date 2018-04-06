Экипаж задержанного на Украине судна «Норд» отказался покидать борт без капитана
Киев, 6 апреля. Экипаж задержанного на Украине рыболовецкого судна «Норд» не покинет борт без своего капитана. Такое заявление члены команды сделали в выступлении, показанном на канале «Россия 24».
«Мы сюда вдесятером пришли, вдесятером мы отсюда и уйдем. Пока не будет освобожден наш капитан, даже если по нам будут приняты каике-то решения, мы борт судна не покинем», — утверждается в заявлении.
Следует отметить, что в пятницу херсонский суд должен избрать меру пресечения в отношении капитана «Норда» Владимира Горбатенко. Остальным членам экипажа запрещено покидать судно, которое в настоящий момент находится в Бердянске.
Накануне капитан судна «Норд» рассказал о своем самочувствии. Об этом писала Газета.ru.