Посольство РФ получило ноту МИД Великобритании о состоянии дочери Скрипаля

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Лондон, 6 апреля. Пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне сообщил, что дипмиссия получила срочную ноту МИД Великобритании с информацией о состоянии здоровья дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии.

«Как информировал нас Форин-офис, после того, как Юлия Скрипаль пришла в сознание, ей было передано предложение посольства об организации консульского доступа. Согласно ноте, теперь она способна принять решение о том, готова ли она воспользоваться нашим предложением, и если да, то, когда», — уточнил представитель дипломатической миссии.

«Надеемся, что британская сторона не будет затягивать этот вопрос и предоставит посольству ответ в кратчайшие сроки», — добавил он.

Ранее Газета.ру сообщала, что в британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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