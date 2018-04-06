Путин вручит премии в области литературы и искусства детям и юношам

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Москва, 6 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин вручит премии в области литературы и искусства для детей и юношей. Об этом сообщает администрация российского лидера.

Уточняется, что торжественное мероприятие запланировано на 6 апреля.

«Шестого апреля в Кремле состоится церемония вручения премий президента для молодых деятелей культуры и премий президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества», — указывается на сайте главы государства.

Следует отметить, что впервые премия была вручена в 2013 году.

Ранее Путин вручил премии в сфере правозащитной и благотворительной деятельности. Об этом писала Газета.ru.

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