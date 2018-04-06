Капитан судна «Норд» отправлен в больницу на обследование

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Симферополь, 6 апреля. Адвокат Александр Руденко сообщил, что капитан арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко отправился в больницу для обследования.

По словам защитника, сейчас необходимо проверить состояние здоровья Горбенко, а после решать остальные вопросы, говорится в материале РИА Новости.

Ранее стало известно, что у капитана случился гипертонический криз. Напомним, что Херсонский городской суд освободил Горбенко до основного разбирательства.

«Суд освободил до основного разбирательства. Завтра будет слушаться мера пресечения в 13.30», — сообщил адвокат Дмитрий Щербина.

Ранее Газета.ру сообщала, что Кремль пообещал защитить моряков «Норда». В МИД России также пообещали задействовать все механизмы для освобождения моряков. Ранее МИД России передал Украине ноту с решительным протестом в связи с задержанием госпогранслужбой Украины 25 марта в Азовском море российского рыболовного судна «Норд».

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