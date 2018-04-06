Лавров на встрече глав МИД СНГ в Минске обсудит сотрудничество в правоохранительной сфере

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Минск, 6 апреля. Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу в Минске примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ. Как сообщили в пресс-службе ведомства, одной из основных тем станет сотрудничество в правоохранительной сфере.

Как уточнили в МИД РФ, «в повестку дня включены 13 вопросов, охватывающих широкий спектр направлений взаимодействия в рамках СНГ». В частности, министры обсудят актуальные международные и региональные проблемы, вопросы укрепления внешнеполитической координации, обсудят перспективы углубления сотрудничества в правоохранительной, культурно­гуманитарной и военной сферах.

Министрам предстоит одобрить проекты соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий и Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы.

«В повестку дня заседания внесены также вопросы о взаимодействии в военной сфере, в частности о внесении изменений в положения, регламентирующие деятельность Совета министров обороны государств­участников Содружества и его Секретариата», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

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