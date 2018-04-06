Фракция «Единая Россия» обсудит с Медведевым реализацию послания Путина

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Москва, 6 апреля. Думская фракция «Единой России» проведет расширенное заседание с участием лидера партии, премьер-министра Дмитрия Медведева и 11 министров. Среди обсуждаемых тем будут экономика, социальная сфера и реализация президентского послания Федеральному собранию.

В следующую среду, 11 апреля, планируется выступление Медведева в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. Ранее глава кабмина начал серию консультаций с представителями думских фракций.

Первый замглавы фракции ЕР Андрей Исаев сообщил в интервью РИА Новости, что на расширенном заседании фракции предполагается обсудить большое число вопросов, связанных с работой правительства. Вторая важная тема, по его словам, это задачи, вытекающие из послания президента РФ.

Исаев напомнил, что среди основных задач, поставленных президентом — увеличение населения за счет устойчивого естественного прироста и грамотной демографической политики, вхождение России к концу следующего десятилетия в клуб стран «80+» и снижение вдвое уровня бедности.

Вице-спикер Госдумы Александр Жуков добавил, что на заседании будут также подниматься вопросы экономики, промышленности и сельского хозяйства.

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