Путин обсудит с Совфедом вопросы национальной безопасности в сфере защиты границ

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Москва, 6 апреля. Пресс-служба Кремля сообщила, что в пятницу президент РФ Владимир Путин проведет заседание Совета Безопасности России, на котором будут обсуждаться вопросы национальной безопасности в сфере защиты границ.

Сообщается, что в рамках заседания будет рассмотрен проект Основ государственной пограничной политики, призванный заменить аналогичный документ 20-летней давности.

Согласно проекту, целями пограничной политики России являются защита национальных интересов в пограничном пространстве и создание благоприятных условий для социально-экономического развития приграничной территории.

Ранее Газета.ру сообщала, что ФСБ РФ объявила о попытке группы шпионов передать за границу секретные военные карты. Обыски прошли в Екатеринбурге, Омске и Крыму, были задержаны трое россиян и один гражданин Украины.

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