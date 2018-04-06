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Украина
Капитан арестованного на Украине судна «Норд» перенес два гипертонических криза
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    Капитан арестованного на Украине судна «Норд» перенес два гипертонических криза

    1:25  6 Апреля 2018
    166

    Капитан арестованного на Украине судна «Норд» перенес два гипертонических криза

    Херсон, 6 апреля. Капитан арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко сообщил, что за последние несколько дней перенес два гипертонических криза.

    В четверг Херсонский городской суд освободил Горбенко до основного разбирательства по делу. После заседания суда капитан сообщил журналистам, что сейчас чувствует себя «средненько», за последнее время он перенес два гипертонических криза. 

    По его словам, накануне в изоляторе у него поднялось высокое давление. Однако врачи, услышав что он будет под конвоем, отказались его госпитализировать.

    Украинские пограничники 25 марта задержали судно «Норд» под флагом России в Азовском море с десятью членами экипажа. Горбенко инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Капитану грозит до пяти лет лишения свободы.

    В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с задержанным судном «Норд», заявив, что Россия «продолжит защищать все свои субъекты».

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    Автор: Олеся Волкова
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    #украина #норд #горбенко
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