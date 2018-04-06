ЦСКА уступил «Арсеналу» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы в Лондоне

В закладки

Лондон, 6 апреля. Московский ЦСКА уступил лондонскому «Арсеналу» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне — 4:1.

В составе «канониров» дублем отличились Рэмзи и Ляказетт. «Армейцы» ответили великолепным голом Александра Головина со штрафного.

Крупное поражение в столице Великобритании свело к минимуму шансы команды Виктора Гончаренко выйти в следующий этап. Ответный поединок в Москве состоится через неделю.

Отметим, что в других матчах 1/4 финал Лиги Европы победу также праздновали хозяева. Обидчик «Зенита», РБ «Лейпциг», оказался сильнее «Марселя — 1:0. «Атлетико» нанес поражение «Спортингу» (2:0), а «Лацио» переиграл «Ред Булл» (4:2).

RT напоминает, что ответный поединок состоится в Москве 12 апреля.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.