Дума предложила упростить миграционные правила для жителей Донбасса

В закладки

Москва, 6 апреля. Законопроект, предлагающий временно упростить миграционные правила для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины, внесен в Государственную думу РФ членами Совета Федерации Ольгой Ковитиди, Сергеем Цековым, а также депутатами Дмитрием Беликом, Алексеем Журавлевым, Андреем Козенко, Натальей Поклонской, Казбеком Тайсаевым и Сергеем Шаргуновым.

Согласно документу предлагается, продлить срок пребывания в России жителей Донбасса на период действия указа президента РФ № 74 от 18 февраля 2017 года «О признании в РФ документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

При этом, инициаторы законопроекта подчеркнули, что необходимо определить механизм, позволяющий отделить вынужденных переселенцев от лиц, которые могут воспользоваться данной ситуацией.

Ранее Газета.ру сообщала, что глава МИД России Сергей Лавров обвинил Киев в саботаже минских соглашений. По его мнению, «покровители Украины в США и Европе закрывают на это глаза, одновременно поощряя действия партии войны в Киеве».

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.