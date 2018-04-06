Небензя уличил западные СМИ в использовании методов Геббельса

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Москва, 6 апреля. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил западные СМИ в манипулировании общественным сознанием в духе министра пропаганды Третьего Рейха Йозефа Геббельса.

По его мнению, для массового обмана нет необходимости в разработке «продвинутых схем». Российский дипломат назвал СМИ «страшным оружием нашего времени».

«Все по методу доктора Геббельса — ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой», — заключил Небензя, выступая на заседании Совета безопасности ООН.

Накануне постпред России в ООН заявил, что главный аргумент Великобритании против России рассыпается. Об этом писала RT.

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