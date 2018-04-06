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Эксперт: Рейтинг The National Interest с  «Адмиралом Кузнецовым» — это фуфло
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    Эксперт: Рейтинг The National Interest с  «Адмиралом Кузнецовым» — это фуфло

    13:15  6 Апреля 2018
    226

    Эксперт: Рейтинг издания The National Interest по  «Адмиралу Кузнецову» — это фуфло

    Представитель Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко назвал антироссийской фальшивкой рейтинг, согласно которому крейсер «Адмирал Кузнецов» оказался в пятерке худших авианосцев в истории.

    Включение «Адмирала Кузнецова» в этот американский рейтинг — это очередная антироссийская фальшивка, уверен Игорь Коротченко. Помимо прочего, продолжает главный редактор журнала «Национальная оборона», это свидетельствует о технической неграмотности этих экспертов в кавычках.

    «Обо всех подобных американских рейтингах хочется сказать одно — все это фуфло и абсолютно необъективно, — признался Коротченко. — Потому хотя бы, что «Адмирал Кузнецов» — не авианосец, а тяжелый авианесущий крейсер. У него совсем другой функционал, другой состав вооружения. Поэтому он, понятное дело, не относится к классификации авианосцев».

    Директор Центра анализа мировой торговли оружием прокомментировал также появившиеся накануне сообщения о том, что скоро в России может начаться постройка авианесущего комплекса во главе с самим авианосцем. Игорь Коротченко отметил, что государственной программой вооружения строительство авианосца, насколько ему известно, не предусмотрено. В первую очередь, потому, что это слишком дорогое удовольствие.

    «Хотелось бы, конечно, иметь авианосцы, но еще раз — это очень дорогая задача, — отмечает Коротченко. — Точную сумму, наверное, вряд ли кто-то назовет, но можно предположить, что авианосец может стоить миллиарды долларов. Во-вторых, авианосец, он же не сам по себе, он действует в составе авианосно-ударной группы. Естественно, должны быть соответствующее обеспечение кораблей, прикрытие, оборона и так далее. Конечно, мы можем выдвинуть лозунг «пушки вместо масла», но есть более первоочередные задачи и проблемы. Куда более важен вопрос обеспечения обороны своей территории, а не «политика канонерок», как это делают американцы».

    Напомним, американский журнал The National Interest опубликовал рейтинг, в котором российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» отнесен к числу худших авианосцев в истории мирового флота.

    Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал крейсер «Адмирал Кузнецов» одним из сильнейших в своем классе. 

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    Автор: Марат Лашкин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #коротченко #the national interest #адмиралкузнецов
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