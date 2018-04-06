«Это просто позор»: Небензя прокомментировал слайд-шоу Британии по «делу Скрипаля»

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ООН, 6 апреля. Постоянный представитель РФ при ООН на открытом заседании Совета Безопасности ООН в связи с «делом Скрипаля» прокомментировал слайд-шоу, которое британская сторона использовала в качестве доказательства вины России.

Небензя возмутился тем, что в качестве аргументированного доказательства вины России британский посол в Москве «продемонстрировал своим коллегам вот это шестистраничное слайд-шоу, включая титульный лист». Слайды Небензя назвал комиксами, подчеркнув, что в них «нет ничего, кроме highly likely [весьма вероятно]».

«Надо полагать, что этот же «неопровержимый» документ премьер- министр Великобритании Тереза Мэй демонстрировала своим коллегам по Евросоюзу, многие из которых, к чести их не все, приняли это как убедительное свидетельство вины России», — добавил Небензя.

По мнению российского дипломата, такая презентация является «просто позором».

Ранее в своей речи Небензя обвинил Лондон в «пропагандистской войне без правил» против России.

Напомним, глава секретной лаборатории минобороны Британии 3 апреля заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества «Новичок», которым, как утверждала британская сторона, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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