В закладки

Лондон, 6 апреля. Министерство иностранных дел Великобритании снова не сообщило посольству России в Соединенном Королевстве о состоянии здоровья бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля. Об этом сообщил пресс-секретарь дипломатического учреждения.

Лондон мотивирует свою позицию наличием у Скрипаля британского гражданства. Россия считает эти доводы не состоятельными.

«В то же время Форин-офис в очередной раз отказался сообщить нам о состоянии здоровья Сергея Скрипаля на том основании, что он рассматривается только как британский гражданин, несмотря на то что у него имеется также и российское гражданство и он полностью сохраняет все права гражданина России», — отметили в посольстве РФ.

Накануне Василий Небензя заявил о несостоятельности главного аргумента Великобритании против России по делу Скрипаля. Об этом писала RT.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.